Lörrach Führung durch „Reformationen“

Lörrach. Die nächste Führung durch die Sonderausstellung „Reformationen“ im Dreiländermuseum findet am Mittwoch, 13. Dezember, statt. Um 19 Uhr gibt Museumspädagoge Daniel Carechino einen Einblick in die Reformation(en), die vor 500 Jahren auch am südlichen Oberrhein ihren Anfang nahmen.

Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Der nächste Termin findet am 21. Januar, statt. Für Gruppen sind nach Anmeldung jederzeit Führungen möglich.