Zum neuen Führungsangebot ließ sich Museumspädagogin Silke Schwarz vom Titel der Kunstausstellung „Spuren der Zeit“ des Vereins Bildende Kunst im Museum inspirieren. Ihr neues Kinderprogramm “Entdecke die Spuren der Zeit“ lädt am Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, junge Entdecker ein, eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und faszinierende Spuren zu erkunden, die die Zeit hinterlassen hat. Kinder von sieben bis zehn Jahren erfahren bei dem Rundgang, wie wichtig die Errungenschaften unserer Vorfahren für unsere heutige Welt sind. Von der Steinzeit über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit – jedes Zeitalter hat seine eigenen Spuren hinterlassen. Die Führung bietet spannende Einblicke in die Geschichte und zeigt anhand von Originalobjekten aus der Museumssammlung, wie das Wissen über vergangene Zeiten bewahrt und weitergegeben wurde. Dabei erfahren die Kinder spielerisch, warum wir heute so viel über die Menschen, die vor Tausenden von Jahren lebten wissen und welche Methoden und Techniken Archäologen und Historiker nutzen, um das Leben unserer Vorfahren zu erforschen. Die Führung dauert 90 Minuten. Eine Begleitung der Kinder durch die Eltern ist nicht erforderlich, um Anmeldung wird gebeten.