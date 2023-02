An fünf geparkten Fahrzeugen wurde am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr im Promenadenweg Lack zerkratzt. Sie standen im Bereich einer Gaststätte. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt, so die Polizei. Das Revier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen. Ein vager Verdacht bestehe gegen einen etwa 70 Jahre alten Mann. Er soll zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und eine grau gemusterte Kappe, Sonnenbrille, olivgrünes Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Er soll alemannisch gesprochen haben.