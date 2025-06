Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Konzertreihe „Benefizconzerte St. Bonifatius Lörrach“ unter Kantor Andreas Mölder an St. Bonifatius gab es am Samstag die neunte ConBoni Orgelnacht. Das Konzert dauerte von 19.30 bis kurz vor Mitternacht. Beteiligt waren fünf Organisten und ein Saxofonist: Cristoph Bogon, Herbert Deininger, Dieter Lämmlin, Johannes Menke, Andreas Mölder und Ralf Geisler am Saxofon. Das Konzert war in drei Abschnitte mit zwei halbstündigen Pausen dazwischen eingeteilt.