Lörrach Fünf Menschen bei Frontalkollision verletzt

Das Auto wurde weit geschleudert. Foto: zVg

Der Rüstzug der Freiwillige Feuerwehr Lörrach war zusammen mit einem Fahrzeug der Feuerwehr Weil am Rhein, Polizei und mehreren Rettungsmitteln an der Käppelestraße in Stetten gerufen worden. „Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und verunfallten Fahrzeuge ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Unfallopfer“, so die Lörracher Wehr.