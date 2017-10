Lörrach Für Bach-Fans und Jazzliebhaber

Von Dorothee Philipp

Lörrach. Verdis „Otello“ und Wagners „Parsifal“ hat der Ausnahmebassist Dieter Ilg mit seinen kongenialen Mitstreitern Rainer Böhm (Klavier) und Patrice Héral (Drums) bereits auf ihre Tauglichkeit für eine neue musikalische Adaption mit den Mitteln des Jazz erforscht. Auch Beethovens Musik wurde von dem Trio in moderne Klangprismen gefasst, die unerhörte Neuentdeckungen bieten.

Jetzt haben sich die drei Musiker Bach vorgenommen, das Genie der Barockzeit, das mit seiner unvergleichlichen Tonkunst wie ein erratischer Block aus der höfisch-verspielten Epoche aufragt. Sie gehen behutsam ans Werk. Man meint fast eine ehrfürchtige Scheu zu spüren, wenn sie mit einer weichen, freundlichen Petitesse auf dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach die ersten Schritte auf den Titanen zugehen.

Man ist entzückt von der Klangfarbe der drei Instrumente, das Klavier so filigran und luftig, der Bass samtweich mit einer gelenkigen Agilität, und auch das Schlagzeug, das erst später sein ganzes Temperament ausleben wird, setzt hier zarte Akzente, die das Tonmaterial strukturieren wie damals die Verzierungskunst der Altvorderen. Eine introvertierte Sicht auf Bach, faszinierend und hypnotisierend, der einsetzende Beifall im Burghof am Mittwochabend wirkt fast grob. Dann machen sich die Musiker daran, im unendlich reichen Schatz der Goldberg-Variationen zu schürfen, mit leichter Hand und einem untrüglichen Instinkt für die komplizierten Zusammenhänge, die doch so verführerisch eingängig klingen können. Von „Goldberg-B“ bis „Goldberg-H“ arbeitet man sich durch die vier Buchstaben des Namens, der unzählige Komponisten zu eigenen Verarbeitungen der vier in Halbtonschritten nebeneinander gelagerten Töne inspiriert hat.

Und immer wieder diese begnadeten Exkurse, die ihre Funken aus Bachs Vorlage schlagen, mühelos die Genregrenzen überspringen, ins bewegte Hier und Jetzt eintauchen, bevor die Bachsche Strenge die Entflogenen wieder aus den Wolken holt.

An diesem Abend darf man sich auch an etlichen Soli erfreuen, Dieter Ilg lässt seinen Bass singen, murmeln und flüstern, verlangt ihm aberwitzige Läufe ab, generiert mit beiden Händen die Stimmen, deren Klangteppich eine glasklare Melodie trägt. Bisweilen klingt seine große Geige so warm und rund wie ein Horn.

Rainer Böhm inszeniert die Sarabande aus einer französischen Suite mit makelloser Schönheit und gescheit kommentierenden Reflexionen; mit dem Präludium in f-Moll aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers setzt er kunstvoll und mit einer sensiblen Agogik Steinchen an Steinchen in einem farbenprächtigen Mosaik, in dem auf einmal mächtige Tonwirbel aufbrausen, in die sich irgendwann auch das Schlagzeug und der Bass einmischen. Alle diese Stücke haben einen sehr langem Atem und folgen einer ausgefeilten Dramaturgie, obwohl sie so spontan, spielerisch und lustvoll wirken.

Zu einer kleinen Sensation gerät das Solo, mit dem Patrice Héral das C-Dur-Präludium aus „9 kleine Präludien“ (BWV 924) angeht. Die Hände des Drummers werden selbst zum Instrument, da klopft und schnalzt es in einem elektrisierenden Rhythmus, da generieren die hohlen Handflächen selbst Töne, dann wandern die Hände auf die Schalen des Beckens und die Trommelfelle, artistische Handarbeit eines Zauberkünstlers. Als dann in dem immer wilderen Pochen und Wirbeln noch die Stimme hinzukommt, denkt man an hypnotische Gesänge von Naturvölkern. Und auch er findet seinen Weg zu Bach zurück, die Wogen glätten sich, Klavier und Bass kommen hinzu, bis der gemeinsame Weg in einem dieser fast manieriert ausformulierten Schlussakkorde zu Ende geht.

„Sie werden’s kennen“, meint Dieter Ilg verschmitzt, als der Beifall nicht enden will und eine Zugabe unerlässlich scheint. Dann setzen die drei zu einer überirdisch schönen Version des Air aus Bachs Orchestersuite D-Dur an. Auch hier werden die Motive mit leichter Hand fortgesponnen, das harmonische Grundschema hält das luftige, träumerische Gebilde mit seinen neuen Klangdimensionen zusammen. Ein wunderbarer Abend für Bach-Fans und Jazzliebhaber gleichermaßen.