Lörrach: Für das Klima in die Pedale treten

Vorgesehen ist auch eine Radtour der IG Velo nach Mulhouse am Samstag, 31. Mai, ab 9.10 Uhr (Treffpunkt am Bahnhof Stetten, Information per E-Mail an: wolfram.uhl@igvelo.de). Zudem gibt es eine Radtour mit Baustellenführung am Zentralklinikum Lörrach am Montag, 2. Juni, ab 16.30 Uhr (Dauer: etwa eineinhalb Stunden, Treffpunkt am Rathaus Lörrach, Teilnahme kostenlos, maximal 20 Personen, Anmeldung unter https://eveeno.com/stadtradeln). Die IG Velo bietet auch eine Fahrradcodieraktion am Freitag, 6. Juni, von 15 bis 18 Uhr am Senser Platz (bei schlechtem Wetter in der Velohalle am Hauptbahnhof) an, für die keine Anmeldung erforderlich ist.