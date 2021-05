Lörrach Für das Recht auf freie Meinungsäußerung

Langen betont in einem aus Anlass der Übergabe verfassten Text die Bedeutung des Auftrags, Kinder und Jugendliche in demokratischer Praxis zu bilden. Die beiden engagierten Frauen erinnern auch an eine gemeinsame Aktion der Oberbadischen mit Unicef im Jahr 2009, die in der Stadtgesellschaft auf große Resonanz stieß und auf Bundesebene mit Preisen von Unicef und dem „Verband deutscher Lokalzeitungen“ gewürdigt wurde. „Bildung, Mitsprache, freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit haben Sie Kindern und Jugendlichen in Lörrach zukommen lassen, als Sie deren Anfrage positiv beantworteten: Die Zeitung mit dem Namen ’Menschenskind’ war der Startschuss einer nun schon zwölfjährigen Erfolgsgeschichte der Unicef-Juniorbotschafter Lörrach.“ Die Inhalte dieser gemeinsam von Redakteuren, Kindern und Jugendlichen konzipierten und erarbeiteten Zeitung seien heute so aktuell wie damals.

„Presse und Meinungsfreiheit sind wichtige Säulen einer Demokratie und müssen immer wieder verteidigt werden“, bekräftigt Langen. Mit dem Anbringen der Tafel bekenne sich der Verlag nicht nur öffentlich zu den Menschenrechten, sondern er leiste auch einen Bildungsauftrag. Wer im Vorübergehen einen raschen Blick auf die Tafel werfe, bekomme als Überschrift „Presse und Meinungsfreiheit“ zu sehen und nehme diesen Gedanken vielleicht so als „Bildung to go“ mit auf den Weg.