Lörrach Rathaus-Bau: Für die Antworten auf die Fragen

Die Rest-Lebensdauer

Noch sei das Beton-Gerippe intakt und unangegriffen. Eine exakte Rest-Lebensdauer könne nicht benannt werden, so Buchauer auf Nachfrage von Jürgen Exner (CDU). Die Zeitkomponente ist den Räten aber auch in anderer Hinsicht wichtig. Laut Verwaltungs-Zeitplan soll der Gemeinderat im Oktober nächsten Jahres die Szenarioentscheidung, die Zeitplanung und die Investitionskosten-Planung beschließen. Fraktionsübergreifend wurde hier auf Tempo gesetzt. Insgesamt machte OB Jörg Lutz deutlich, dass ergebnisoffen jede Option geprüft wird – vom Abriss bis zur Sanierung, vom temporären bis zum dauerhaften Arbeiten der Rathaus-Kräfte am aktuellen Kreisklinikum-Standort in der Innenstadt. So schnell wie möglich und so lange wie notwendig werde die Grundlagenarbeit erfolgen. Lutz will hier später keine „Bauchlandung“ erleben.