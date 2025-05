Lörrach: „Für die Feuerwehr muss man brennen“

Abteilungskommandant Andreas Leonhardt Foto: Thomas Loisl Mink

Oberbürgermeister Jörg Lutz hob die große Kontinuität der Hauinger Feuerwehr hervor. In 150 Jahren hatte sie 17 Kommandanten. In dieser Zeit gab es aber 23 Päpste und 29 US-Präsidenten. Nicht nur die heutige, auch die Zeit vor 150 Jahren sei eine Zeit großen Wandels gewesen, stellte Lutz fest. Landwirte arbeiteten plötzlich in den Fabriken der aufkommenden Textilindustrie. Die Feuerwehr Hauingen stehe personell sehr gut da, und auch Lutz lobte ihren Einsatz. „Was gibt es Sinnvolleres als Leben und Hab und Gut zu retten?“, sagte er.

Gesamtkommandant Michael Ortlieb hob die Spezialisierung der Abteilung Hauingen im Bereich Dekontamination hervor. Er stellte aber auch fest, dass die Feuerwehrhäuser in den Teilorten nicht mehr zeitgemäß und auf Dauer nicht tragbar wären. Deshalb brauche man die Feuerwache Nord ganz dringend. In einer Zeit, in der sich Viele zurückziehen, ist die Feuerwehr für andere da, in einer starken Gemeinschaft, stellte Ortlieb fest.