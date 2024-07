Lörrach: Für die Flüchtlingsunterkunft in Stetten – Grüne appellieren an die Bürger

Weitgehend unauffällig

Auch wenn diese Einrichtung in das Wohnumfeld der Anwohner baulich spürbar eingreift, so ist sie einerseits auf fünf Jahre begrenzt, heißt es weiter. Andererseits decken sich laut Stellungnahme die geäußerten Sicherheitsbefürchtungen darüber hinaus weder mit Erfahrungen der Nachbarschaften anderer Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt noch mit denen der Polizei, „die von einer weitgehenden Unauffälligkeit und keiner erhöhten Kriminalitätsbelastung zeugen“.

Für Solidarität

„Wir appellieren an die Solidarität aller Anwohner, die sich bisher so vehement gegen den Bau dieser GU in Stellung gebracht haben: Machen Sie bitte einen Schritt nach vorne“, schreibt Böhler. „Akzeptieren Sie, dass wir als Stadtgesellschaft diese Herausforderung am besten bewältigen, wenn wir sie möglichst gleichmäßig auf viele Schultern verteilen und falsche Privilegien vermeiden.“