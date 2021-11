Lörrach Für die Kinder der Welt

Unicef International wurde am 11. Dezember 1946 von den noch sehr jungen Vereinten Nationen gegründet. Anlass war die Not vieler Kinder im vom Krieg zerstörten Europa. In den Jahren der Not am Ende der 40er Jahre in Deutschland unterstützte das Kinderhilfswerk auch viele Kinder hierzulande. Grund genug, dass sich 1953 in Deutschland ein Unicef-Komitee gründete.