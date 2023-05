Lörrach Für die Wärmewende müssen Bürger mit ins Boot

Die SPD

Die Vorlage der Verwaltung zur Wärmewende findet die Unterstützung der SPD-Fraktion, denn „wir müssen vorankommen“.

Der Wärmeplan des Landkreises ist aus Sicht der Fraktion gute Grundlagenplanung, die aber noch Unstimmigkeiten und Unabwägbarkeiten aufweise. Darauf reagiert die Verwaltungsvorlage mit einem alternativen Szenario sowie vor allem mit der Priorisierung von Maßnahmen, die weitgehend unabhängig von den Unabwägbarkeiten angegangen werden können und müssen: „Diese Vorgehensweise macht Sinn“, so Christiane Cyperrek

Da künftig über 60 Prozent der Wärmeversorgung über Wärmenetze erfolgen soll, komme dem schnellen Ausbau des Wärmenetzes eine zentrale Rolle bei der Wärmewende zu. Die vorgeschlagene Ausweisung von Vorranggebieten nach technischer Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit wird daher von der SPD mitgetragen. „Da der Ausbau aber vor allem durch die personellen und finanziellen Möglichkeiten der Stadtenergie begrenzt wird, müssen wir auch bei diesen Faktoren ansetzen“, so Cyperrek. Die SPD fordert daher, dass sich auch Bürger finanziell am Ausbau beteiligen können. „Wir denken da an ein Genossenschaftsmodell wie etwa bei der EGH in Hauingen oder an ein Darlehensmodell wie es auch schon ein Lörracher Energieunternehmen praktiziert hat, sind aber offen für jede Beteiligungsmöglichkeit“. Aus Sicht der SPD könnte damit nicht nur mehr Kapitalbedarf gedeckt und damit der Ausbau beschleunigt werden. Auch die Identifikation der Bürger könnte über ein Beteiligungsmodell erhöht werden.

Begrüßt wird von der SPD, dass die Verwaltung die von der Fraktion geforderte Organisation von Einkaufsgemeinschaften für Solarmodule geprüft wird. Hier fordert sie aber mehr Tempo, so Cyperrek.

Zentral für die SPD ist bei der Wärmewende, dass diese sozial gerecht gestaltet wird. „Es reicht nicht, nur immer wieder eine verstärkte Mitwirkung der Bürger zu fordern,“ betont Günter Schlecht. „Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie das finanzieren sollen.“