Lörrach Für die Zukunft der Stadt

Das Diskussions- und Austauschformat der Klausur ist wichtig, um außerhalb der themenintensiven Gremiensitzungen in den frühzeitigen fachlichen Austausch zu kommen, heißt es im Nachgang in einer Mitteilung.

Verwaltung berichtet aus Praxis

Die Angebotsvielfalt für die Stadtgesellschaft in den Bereichen Kultur und Soziales zu erhalten, explizit die Einrichtungen und Träger dieser Angebote in ihrer Arbeit weiter zu unterstützen und gleichzeitig die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen zu beachten, waren Gegenstand der Diskussion der Herbstklausur des Gemeinderats im November 2022, deren Ergebnisse in den Haushaltsplan für das Jahr 2023 übernommen wurden. Im Rahmen der Frühjahrsklausur berichtete die Verwaltung aus der Praxis der Einrichtungen und Träger und resümierte, dass die Träger mit Leistungsanpassungen auf die neuen Rahmenbedingen reagiert haben, weiterhin ihren zielgruppenspezifischen Beitrag in kultureller und sozialer Hinsicht leisten, trotz schwieriger Rahmenbedingungen.