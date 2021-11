Lörrach Für eine gerechtere Welt

Besonderes Kennzeichen und verbindendes Element der durch die Spendensammlung ermöglichten Hilfe liegt in der gleichmäßigen Verteilung der Zuwendungen auf Bedürftige in den Ländern des globalen Südens sowie hier vor Ort im Landkreis Lörrach, schreibt der Caritasverband.

Corona bleibt – die Solidarität auch

Aufgrund der Covid19-Pandemie musste die letztjährige Veranstaltung kurzfristig in die virtuelle Welt verlegt werden. Auch dieses Jahr ist ein Lichtermeer als öffentliche Veranstaltung mit Publikum nicht möglich, weshalb auch dieses Mal die „Eine Million Sterne“ wieder virtuell leuchten werden.

Die Aktion wird am Samstag, 13. November, ab 17 Uhr auf Instagram live übertragen.

„Corona, Flutkatastrophen, Afghanistan und weitere Schicksale haben uns gezeigt, wie schnell Menschen unschuldig in Not geraten. Um hier gegenzusteuern zu können, brauchen wir Ihre Hilfe! Wir rufen daher auf, mit einer Spende ein Licht der Hoffnung zu entfachen! Jeder Betrag hilft. Im Namen der Zuwendungsempfänger möchten wir uns bedanken, dass Sie sich entschieden haben, einen Unterschied zu bewirken“, heißt es weiter.

Die internationale Hilfe knüpft 2021 an die erzielten Erfolge des letzten Jahres an und fördert weiter gezielt arme Menschen aus den Slums in Kenia. Ihnen wird eine bessere Zukunft ermöglicht, indem sie Zugang zu Bildung erhalten. Caritas International leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, heißt es. In den Herkunftsländern verspricht mehr Bildung eine bessere wirtschaftliche Entwicklung, reduziert Migrationsdruck und lässt Menschen dort ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, so die Caritas.

Weil auch Menschen im Landkreis Lörrach Hilfe benötigen, leistet der Caritasverband auch hier vor Ort lebensnahe und praktische Hilfe: Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen oder Anschaffung von Winterkleidung- und Schuhen, Haushaltsgeräten wie Kühlschränke und Betten.

Lebensnahe Hilfe auch vor Ort

„Weiter zusammen stehen: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Gerade in herausfordernden Zeiten sind wir froh, dass auch dieses Jahr unsere Aktion durch die Schirm- herrschaft von Frau Landrätin Marion Dammann und des Lörracher Oberbürgermeisters Jörg Lutz unterstützt wird“, schreibt der Caritasverband. Spendenkonto bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden: Konto-Nr. 1-005 800 BLZ 683 500 48, IBAN DE85 6835 0048 0001 0058 00, BIC SKLODE66XXX, Stichwort: Eine Million Sterne ; mehr Infos unter: einemillionsterne.de