Lörrach Für eine offene und tolerante Gesellschaft

Hoffmann war sichtlich beeindruckt von den künstlerischen Fähigkeiten, so die Mitteilung, und froh, einen Mitstreiter gefunden zu haben, wenn es darum geht, sich für eine offene und tolerante Gesellschaft stark zu machen. Ebenfalls gleicher Meinung waren die beiden bei der Absicht, die Bridge Gallery wieder zu stärken und erneut zu versuchen, internationale Künstler nach Lörrach zu holen.

Die letzte Station war bei „Herman ze German“. Seit zwei Jahren ungefähr sind die Gastronomen Azadeh Falakshahi und Florian Frey wieder in Lörrach. Zu Beginn mit einem Foodtruck und nun mit einem Laden in der Galerie am Alten Markt.

Sie berichten, dass die Ungewissheit mit Brexit und Pandemie sie schlussendlich dazu bewegt hat, sich aus London zurückzuziehen und alle fünf Läden dort zu schließen. Zu Beginn des Lockdowns 2020 haben sie einen Lieferservice auf die Beine gestellt, der in London deutlich anders funktionierte als in Lörrach.

„Es war und ist echt anstrengend. 300 Prozent arbeiten und 50 Prozent Umsatz, und dazu keine Vergünstigungen in der Miete oder Zulieferungen“, meinte Falakshahi. Doch sie glauben nicht, dass die Gastronomie in der Innenstadt so leiden wird. Ihre Erfahrung habe gezeigt, dass die Leute kommen. Die täglichen Lieferungen im Sommer habe man an einer Hand abzählen können, stattdessen seien die Leute persönlich vorbeigekommen.