Lörrach Für einen sicheren Schulweg

Ein weiterer Gefahrenbereich ist die Brückenstraße mit vorgeschriebenem Tempo 30, die nach Beobachtung von Eltern oft nicht eingehalten wird. Simone Ernsting-Schmitt fordert, „dass hier dringend regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen zur Verkehrssicherheit der Schulkinder vorgenommen werden.“ In der Brückenstraße kreuzt auch der Fahrradweg an der Wiese, wo schnell fahrende Radfahrer den Gehweg oft ignorieren. „Hier sind bauliche beziehungsweise deutliche Markierungen erforderlich“, meinte Bernhard Höchst.

Im Juni plant die Bürgerinitiative eine Verkehrsbegehung, sofern die Corona-Bedingungen es zulassen. In einer Ortschaftsratssitzung zur Verkehrserschließung des Zentralklinikums wurde die Verschärfung der Verkehrssituation für Hauingen deutlich. Daher unterstützt „Lebendiges Hauingen“ die kritische Haltung des Ortschaftsrates zu den daraus resultierenden Belastungen für Hauingen.

In der nächsten Phase der Schulwegeplanung werden für acht Gefahrenstellen konkrete Verbesserungsvorschläge mit allen Beteiligten besprochen: „Wir werden alle Interessierten darüber dann in einer weiteren Online-Konferenz informieren“, sagte Martina Schüßler.

„Die Schulwegeplanung bedeutet nicht nur für Schulkinder, sondern für die gesamte Bevölkerung einen Mehrwert, insbesondere auch für die älteren Mitbürger“, betonte Klaus Schmitt. „Wir sind auf einem guten Weg, Verbesserungen für die Verkehrssicherheit zu erreichen.“

Die Bürgerinitiative hatte den Ortschaftsräten in einer Online-Besprechung die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt. Dabei gab es viel Übereinstimmung in der Einschätzung der Gefahrenpunkte und von Verbesserungsvorschlägen. „Lebendiges Hauingen“ unterstütze daher nachdrücklich die Bemühungen des Ortsvorstehers Günther Schlecht und des Ortschaftsrates zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Hauingen: „Wir ziehen hier an einem Strang“, sagt Bernhard Höchst. Dies zeigt sich bereits an einem sehr schnell installierten zusätzlichen Blinklicht am Zebrastreifen der Grundschule.