Lörrach: Für einen stabilen Wald

Die Maßnahme unterstützt den Hauinger Wald in der Zukunft breit aufgestellt zu bleiben, denn die Buche als Halbschattenbaumart wächst in die Kronen der meisten Mischbaumarten und würde ohne einen regulierenden Eingriff diese verdrängen. Das entnommene Holz findet Verwendung als Bau-, Möbel-, Industrie- und Brennholz bei der Hauinger Holzversteigerung am 25. Januar 2025.