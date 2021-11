Lörrach Für Frieden in der Welt

Auch in den Orts- und Stadtteilen wurde für Verständigung und Frieden gebetet und geworben. In Brombach fand ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der evangelischen Germanuskirche statt. Er wurde geleitet von Pfarrerin Dr. Anette Metz. Im Anschluss erfolgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Hauingen fand ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der evangelischen Nikolauskirche statt. Pfarrerin Martina Schüßler und Mitglieder des Kirchengemeinderats beteten mit der Gemeinde um Frieden in der Welt. Am Altar wurden Kerzen entzündet als Sinnbild der Aussöhnung und Hoffnung auf eine friedfertige Zeit.

Pfarrerin Schüßler, Ortsvorsteher Günter Schlecht, dessen Stellvertreterin Annette Bachmann-Ade sowie Beate Neidhart und Kirchengemeinderatsvorsitzender Dr. Klaus Rempfer trafen sich anschließend mit mehreren Gottesdienstbesuchern am Ehrenmal beim Friedhof zur Kranzniederlegung und einem gemeinsam gebeten Vater Unser.

Etwa zeitgleich wurde in Tumringen ein Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kirche Rötteln gefeiert. Pfarrer Ivo Bäder-Butschle mahnte in seiner Ansprache zu Friedensbemühungen in aller Welt und lud danach zur Kranzniederlegung am Ehrenmal ein. Auch in Haagen wurde der Kriegstoten und Gewaltopfer gedacht. Den Kranz am geschmückten Ehrenmal legten Ortsvorsteher Horst Simon und Pfarrer Ivo Bäder-Butschle nieder.

Im Stadtgebiet und in den Ortsteilen folgten Einwohner in den Abendstunden der Bitte der Stadtverwaltung, für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in den Fenstern Kerzen anzuzünden.