Lörrach: Für gute Kindesentwicklung

Sarah Hagmann, Landtagsabgeordnete der Grünen, trifft sich hier mit Angelika Mauch, Geschäftsführerin vom Familienzentrum Kinderland Lörrach, und Stefanie Froescheis, Vorsitzende des Trägervereins des Familienzentrums, um sich über die aktuelle Situation der Kleinkindbetreuung und die Arbeit mit Familien auszutauschen.

Wichtiger Treffpunkt

Das Familienzentrum ist aus einer Elterninitiative entstanden. Heute ist es ein wichtiger Anlauf- und Treffpunkt für Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters. Die Mitarbeiter des Zentrums übernehmen dabei eine Lotsenfunktion für die vielfältigen Fragen und Anliegen der Familien. In den vergangenen Jahren nehmen immer mehr Familien aus den unterschiedlichen sozialen Milieus die Beratungs- und Hilfsangebote mit einer enormen Themenvielfalt in Anspruch, war beim Vor-Ort-Termin zu erfahren. Viele dieser Familien sind noch nicht an eine Betreuungseinrichtung angebunden, so eine Mitteilung der Grünen.