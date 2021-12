Lörrach Familie sucht verschollenen Grabstein

Betroffene gesucht

Jetzt bittet die Familie: „Vielleicht ist es jemandem ähnlich ergangen, der ein Tier auf dem Friedhof hat. Da der Grabstein Eigentum unserer Tochter ist und viele Erinnerungen damit verbunden sind, möchten wir ihn gerne zurückhaben.“ Falls jemand helfen könne, möge er sich zur Weitervermittlung an die Zeitungsredaktion wenden. „Wir würden uns sehr freuen“, schreibt die Frau.

Fest steht: Das Areal der ehemaligen Gärtnerei Grieshaber hat einen neuen, bislang allerdings nicht genauer bezeichneten Besitzer. Eine entsprechende Frage konnte Oberbürgermeister Jörg Lutz vor geraumer Zeit in einer öffentlichen Sitzung des Hauinger Ortschaftsrats nicht genau beantworten.

Es gibt jedenfalls bis heute keinen Bebauungsplan für den Bereich des ehemaligen Grieshaber-Areals. In der Vergangenheit hatte das stillgelegte Unternehmen, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft der frühere, mittlerweile verstorbene Inhaber Hansjörg Grieshaber vor über zehn Jahren den Tierfriedhof schuf, lediglich ein Sondernutzungsrecht für die Gärtnerei.

Gewerbe abgemeldet

Unterdessen beschäftigt viele Tierliebhaber die Frage, wie es sich konkret mit eben diesem Tierfriedhof verhält. Über hundert Tiere wurden in der Anlage bestattet, doch Grabstätten findet man vor Ort so gut wie keine mehr. „Das Gewerbe wurde abgemeldet“, bestätigt der Hauinger Ortsvorsteher Günter Schlecht auf Anfrage.

Der Rathauschef wird nach eigenen Angaben immer wieder nach dem Sachstand gefragt. Doch die Gemeinde, so sagt er, sei nicht die richtige Ansprechpartnerin, denn Tierfriedhöfe seien keine kommunalen, sondern private Einrichtungen.

„Man wurde über die Stilllegung nicht mal benachrichtigt“, beklagt sich die oben erwähnte Leserin unserer Zeitung über das „sang- und klanglose“ Ende des Tierfriedhofs. Auch sei das Beerdigen der Tiere nicht gerade billig gewesen. Einige Tierliebhaber fühlten sich wie vor den Kopf gestoßen, da es vor Ort auch kein Hinweisschild über die Stilllegung gebe.

Keine Alternative

Das Tierkörperbeseitigungsgesetz schreibt vor, was nach dem Tod eines Tieres zu tun ist. Eine Alternative kann die Beisetzung auf einem Tierfriedhof oder eine Einäscherung sein. Dies ist in Lörrach allerdings zum Problem geworden, denn mit dem Ende der Gärtnerei Grieshaber in Hauingen gibt es in der Lerchenstadt keinen Tierfriedhof mehr. Die nächste Anlage befindet sich in Müllheim und wird vom dortigen Tierschutzverein betrieben.

Der Gesetzgeber erlaubt es, Hunde, Katzen oder Meerschweinchen auf eigenem Gelände in mindestens 50 Zentimetern Tiefe zu begraben. Laut Mitteilung der Veterinärbehörde beim Landratsamt ist dies jedoch in Wasserschutzgebieten und in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Wegen und Plätzen untersagt. Auch Tiere, die krank waren oder Medikamente bekamen, fallen unter das Verbot.

Für ganz Baden-Württemberg gibt es in Warthausen (Landkreis Biberach) eine zentrale – kostenpflichtige - Tierkörperbeseitigungsanlage. Ergänzend weist die Veterinärbehörde darauf hin, dass die von einem Tierarzt eingeschläferten Tiere ebenfalls nach Biberach kommen.