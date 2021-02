Lörrach Für Klimaschutz einsetzen

Nitz befürwortete die Kandertal-S-Bahn, falls sie wirtschaftlich wäre. Delin erinnerte daran, dass Winfried Kretschmann kürzlich Kaufprämien für Elektroautos und für schadstoffarme Verbrenner gefordert habe und fragte, ob man ihm noch vertrauen könne. Kretschmann spreche mit der Autoindustrie, um sie zum Umsteuern zu bewegen, entgegnete Frey.

Energie

Mit der umstrittenen Solarpflicht hat Nitz, anders als die CDU-Fraktion im Landtag, kein Problem. Hoffmann lehnt sie ab, weil sich viele Familien diese nicht leisten könnten. Er schlug vor, dass lokale Energieversorger Solaranlagen auf die Dächer bauen. Nitz lehnt Windräder in der Region ab, da sie mangels Wind nur an wenigen Stellen wirtschaftlich seien. Frey will dagegen 1000 Windräder auf Landesflächen bauen.

CO 2-Bepreisung

Fridays for Future fragte die Kandidaten, ob das Land die Kosten für seine Eigenbetriebe mit einem CO 2-Schattenpreis berechnen sollte. In diesem würden auch alle Kosten für die Umwelt eingerechnet, wenn etwa durch Gebäudeheizungen CO 2 frei wird. Nitz und Frey befürworteten dies. Hoffmann warb für eine Emissionssteuer für alle Engergieträger. Außerdem schlug er ein CO 2-Budget für alle Bürger vor. Erst wenn jemand durch seinen Lebensstil mehr CO 2 freisetze, werde es teuer, erklärte er.

Wirtschaftspolitik

Frey glaubt, dass durch eine klimafreundliche Politik regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden, etwa durch die Windkraft, an der ein regionaler Kranbauer mitverdiene. Nitz rät dazu, innovative Start-ups zu fördern. Hoffmann will den Wandel mit Fördergeldern, aber auch mit klaren Regeln für die Wirtschaft voranbringen. Als Herausforderung sah er es, dass Bund und Länder gleichzeitig die Folgen der Pandemie mit Fördergeldern abfedern müssen.