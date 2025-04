Die Kolpingfamilie sieht sich nach eigenem Verständnis als Sozialverband auf christlich-ökumenischer Basis und ist offen für Frauen, Männer, Jugendliche und Familien. „Mit unserem Programm tragen wir zum kulturellen und religiösen Leben in der Pfarrei und in der Stadt bei“, unterstrichen Langer und Ade gemeinsam.

Im Gespräch

Im Hinblick auf die im Gang befindliche Neustrukturierung der katholischen Kirchengemeinden an Hochrhein und im Wiesental werden auch neue Organisationsformen und Zuordnungen der Kolpingfamilien diskutiert. Mit der Kolpingfamilie St. Josef Brombach wird bereits kooperiert, mit St. Fridolin in Stetten sucht man das Gespräch. „Ein Zusammenschluss könnte eine Möglichkeit sein“, deutete Langer an.