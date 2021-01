Lörrach Für konfliktarmes Miteinander

Schon in den Wochen vor der Gründung wurden die Weichen gestellt, um die wichtigen Protagonisten in diesem Bereich an Bord zu holen. So wurden Kontakte zum Freiburger Mountainbike Verein geknüpft, die Deutsche Initiative Mountainbike zu Rate gezogen, beim Forstamt vorgesprochen und andere Vereine informiert.

Nun will der Klub um den neu gewählten Vorstand zu einem „Round Table“-Gespräch mit den entscheidenden Parteien einladen: „Wir wollen das Momentum nutzen und dabei transparent arbeiten. Wir verfolgen gemeinsam ein Ziel“, wird der Vorsitzende Michael Kuttler zitiert. „Das Vereinsteam möchte bereits in diesem Jahr Ergebnisse im heimischen Trailbau erzielen.“

In den Vorstand gewählt wurden neben Kuttler auch Oliver Laux und Gerold Schmidt. Als Schatzmeister übernimmt Simon Behringer und als Protokollführer Sebastian Gliss die Verantwortung. Das bisherige Organisationsteam wird zum erweiterten Vorstand eingesetzt, dieses wird sich in die kommenden Planungs- und Organisationsaufgaben maßgeblich einbringen. Diesem Organisationsteam gehören an: Dominik Hay, Patrick Mamber, Lorenz Metz, Sebastian Schöne, Frank Schreiner, Rene Wagner.

Wer mehr erfahren will oder Interesse an einer Mitgliedschaft hat, findet unter mountainbike-loerrach.de weitere Informationen.