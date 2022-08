Lörrach Für längerfristige Unterstützung

Die meisten Produkte waren Sachspenden, ein Teil der Lieferung sowie der Transporter selbst wurden von den Spendengeldern aus der Aktion „Hilfe für Wyschhorod“ vom Verein Lörrach International angekauft. „Es ist wichtig, dass kein Gewöhnungseffekt an den Krieg eintritt und dass wir die Menschen in unserer befreundeten Stadt Wyschhorod auch weiterhin unterstützen, wo wir können,“ betont Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, auch in ihrer Rolle als Vorsitzende des DRK-Ortsverbands Lörrach.

An Grenze übergeben

Der Transporter wurde von Ehrenamtlichen 650 Kilometer nach Passau gefahren, von dort aus übernahm ein Spediteur (ebenfalls ehrenamtlich) die Weiterfahrt nach Ushhorod (850 Kilometer) an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Am Samstag war es soweit: Der Transporter wurde an der Grenzstation an Oleksandr Florinsky vom Roten Kreuz Wyschhorod übergeben. Nach weiteren 800 Kilometern kam der Transporter am Sonntag in der Zentrale des Roten Kreuzes in Wyschhorod an.

„Ich befürchte, dass sich viele Menschen an die bedrückenden Nachrichten aus der Ukraine gewöhnen und wir irgendwann vergessen werden. Das Team des Roten Kreuzes Wyschhorod benötigt weiterhin Unterstützung, auch finanzielle Fördermittel,“ so Oleksandr Florinsky.

Weitere Unterstützung

Auch nach dieser Aktion wollen die Lörracher Ehrenamtlichen das Rote Kreuz in Wyschhorod weiter unterstützen. Mittlerweile geht es um die längerfristige und verlässliche Unterstützung des Roten Kreuzes Wyschhorod. „Viele Menschen in Wyschhorod, insbesondere Ältere, Arbeitslose oder die gut 4000 Binnenflüchtlinge, können sich Güter des täglichen Bedarfs nicht leisten, daher ist unsere Unterstützung weiterhin erforderlich“, erläutert Hans Niefenthaler, Leiter der Aktionsgruppe „Hilfe für Wyschhorod“ bei Lörrach International. Dabei sei es nun am effizientesten und sinnvollsten, die dortige Gruppe finanziell zu unterstützen, damit die benötigten Waren direkt in Wyschhorod eingekauft und verteilt werden können. „Damit geht auch ein höherer Anteil der Spendengelder in die Produkte, weniger in Transport- und Benzinkosten. Außerdem unterstützen wir damit die durch den Krieg eingeschränkten regionalen Wirtschaftskreisläufe.“

Die Lörracher Ehrenamtlichen um Niefenthaler stehen weiterhin in enger Abstimmung mit Eugen Varava und Oleksandr Florinsky vom Roten Kreuz in Wyschhorod. Um das dortige Team weiter zu unterstützen, setzen die Stadt Lörrach und der Verein Lörrach International den Spendenaufruf für humanitäre und soziale Projekte in Wyschhorod fort.

Spendenkonto „Hilfe für Wyschhorod“, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, DE66 6835 0048 0001 0894 65, SWIFT_BIC: SKLODE66XXX

Verwendungszweck: „Hilfe für Wyschhorod-Ukraine“

Weitere Informationen zum Spendenkonto und zu Hilfsangeboten hat die Stadt Lörrach unter https://www.loerrach.de/Hilfe-fuer-die-Ukraine zusammengefasst.