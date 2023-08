Lörrach Für mehr Kita-Plätze in Lörrach

Ausbau der Kita-Landschaft in Lörrach

Im Neubau des Waldorfkindergartens, für den die Stadt die Baukosten von 4,7 Millionen Euro trug, wird es ab Herbst zusätzlich zehn Krippenplätze geben. Die Kaltenbachstiftung baut in Stetten derzeit eine Naturkindergartengruppe (zwölf Plätze, Ü3) auf und bietet seit 2023 in ihren Horträumen vormittags 28 Plätze an. Im Familienzentrum startete im Juli eine neue Gruppe (Ü3) mit zwölf Plätzen und ist schon voll besetzt.

Auch in Zukunft soll die Kita-Landschaft ausgebaut werden: In Haagen soll bis 2026 der evangelische Kindergarten einen Neubau erhalten und von zwei auf drei Gruppen erweitert werden. Sobald die Einrichtung aus ihrem Übergangsquartier in der städtischen Kita „Alte Schule Haagen“ auszieht, sollen dort neu zwei Krippengruppen und eine Ganztagsgruppe (Ü3) entstehen. Weiterhin geplant sind eine Kita am neuen Zentralklinikum sowie zusätzliche Plätze in Tüllingen und im Baugebiet „Bühl III“ in Brombach.