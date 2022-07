Lörrach Für neuen Wohnraum

Lörrach-Brombach. Flächen zur Wohnraumbebauung sind in Lörrach ausgesprochen knapp. Mitten in Brombach in der Fortsetzung einer Stichstraße von der Hachbergstraße gibt es eine solche Fläche. Bereits im Jahr 2018 hatten die Eigentümer mehrerer dort gelegener Grundstücke wegen einer Wohnraumbebauung angefragt. Betroffen ist eine Fläche von etwa 2750 Quadratmetern. Vorgesehen seien zwei Einzelhäuser und vier Doppelhaushälften, die sich nach den Vorplanungen stilistisch in die umgebende Bebauung einfügen sollen. Garagen, Carports und Abstellplätze für je zwei Fahrzeuge je Wohneinheit sollen dafür sorgen, dass der ruhende Verkehr nur auf das Privatgelände beschränkt wird.

Beschleunigtes Verfahren

Am Dienstag befasste sich der Ortschaftsrat Brombach mit den Änderungsplänen. Nach dem bestehenden Bebauungsplan „Hofmatt“ wäre eine Bebauung in der gewünschten Weise unzulässig. Ursprünglich vorgesehen waren mehrere Mehrfamilienhäuser. Da es sich „vor dem Hintergrund der insgesamt knappen Flächenverfügbarkeit für Wohnraum um eine städtebaulich wünschenswerte Nachverdichtung handelt“, so die Vorlage der Verwaltung, sollen mit dem Bebauungsplan „Hofmatt Änderung 1“ die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wie von Gabriele Welsch-Egi, Fachbereich Stadtplanung, und Stephan Färber, Stadtbau Lörrach, vorgetragen, wurde mit den Eigentümern ein Vertrag geschlossen, nach dem diese die Kosten für die Planung übernehmen. Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunigten Verfahren erfolgen.