Lörrach Für unsere Freiheit unverzichtbar

Rahmenprogramm

Daher hat auch in diesem Jahr ein Zusammenschluss vieler Partnerorganisationen aus Kultur, Bildung und Politik ein Rahmenprogramm zusammengestellt, in dem Gelegenheit zur Debatte, zum Nachdenken und auch zum Feiern gegeben ist: „Denn nach wie vor ist – bei aller Kritik - die Demokratie für uns hier in Deutschland, in Mitteleuropa, ein Geschenk und ein Anlass zum Feiern“, so die Stadt.

Im Burghof wird am 2. und 3. Oktober ein Konzert für den Frieden stattfinden, im SAK Altes Wasserwerk wird am 21. September den ganzen Tag lang ein buntes Programm mit Ausstellung, Workshop und Poetry Slam geboten. Und im Dreiländermuseum berichtet der Historiker Dieter Zeh über den Revolutionär Philipp Reiter aus Mannheim, der gemeinsam mit Hecker und Herwegh 1848 und 1849 in Baden für einen republikanischen Umsturz gekämpft hat.

Festredner aus Sachsen

Als Revolutionsredner für die Feier am 21. September vor dem Alten Rathaus konnte dieses Jahr der sächsische Journalist, Publizist und Politiker Dirk Neubauer gewonnen werden. Neubauer wurde im Jahr 2013 in der sächsischen Kleinstadt Augustusburg, also in einer Hochburg der AfD, überraschend als Parteiloser zum Bürgermeister gewählt. Sein Programm: Einbindung der Bürger in die konkreten Politikabläufe, Ermutigung bürgerschaftlichen Engagements und Entbürokratisierung der Verwaltung.

Nach acht Jahren im Amt wurde Neubauer 2021 mit über 70 Prozent wiedergewählt – gegen Mitbewerber der AfD und der CDU. In diesem Sommer nun wurde er zum Landrat des Landkreises Mittelsachsen gewählt.

Im Gespräch mit Bürgern

Die Wahlerfolge zeigen im Zusammenhang mit seinen beiden seit 2017 publizierten Büchern „Das Problem sind wir“ und „Rettet die Demokratie“, dass Neubauer nicht nur ambitionierte politische Ziele formulieren kann, sondern dass er diese Ideen in der alltäglichen Praxis durch ganz gezielte Politik auch in die Realität übertragen kann.

Wie Neubauer diese Ideen in Mittelsachsen umsetzt und auf welche Widerstände er dabei immer wieder trifft, wird er am Abend des 21. September im Dreiländermuseum berichten. Neben einer Lesung aus seinem aktuellen Buch „Rettet die Demokratie! Eine überfällige Streitschrift“ wird er sich im Anschluss auch den Fragen der Bürger stellen.