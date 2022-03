Lörrach Fürs Klima auf die Straße

Lörrach (ov/jab). In Lörrach beginnt die Demonstration um 12 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. Von dort aus soll der „Protestzug lautstark durch die Innenstadt ziehen“, kündigen die Lörracher Initiatoren an. Anschließend findet am Alten Marktplatz eine Kundgebung mit Redebeiträgen und Live-Musik statt.

Der vorgezogene Kohleausstieg 2030 sei ein Erfolg der Klimabewegung, erklären die Aktivisten – betonen jedoch zugleich, dass es bei solchen Zukunftszielen allein nicht bleiben dürfe: „Wir messen die Klimaschutzmaßnahmen der Ampel an der Realität der Klimakrise, nicht an der katastrophalen Klimapolitik der Vorgängerregierung. Dabei lassen wir uns nicht mit leeren Versprechen abspeisen, sondern wollen Taten sehen“, sagt Leandra Metzner, Aktivistin bei Fridays For Future: „Was bisher passiert ist, reicht halt nicht“, so Metzner unter Anspielung auf den von der Klima-Bewegung kreierte Hashtag #ReichtHaltNicht.