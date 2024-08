Lörrach: Fundgrube zum Stöbern

Er findet am Samstag, 17. August, statt. Von 7 bis 16 Uhr verwandelt sich der Bahnhofs- und Egon-Hugenschmidt-Platz in der Lörracher Innenstadt in ein Paradies für alle, die gerne stöbern oder einfach die kunterbunte Atmosphäre des Marktgeschehens genießen möchten, heißt es in der Ankündigung der Stadt Lörrach. Um einen ganztägigen Vorverkauf anbieten zu können, wird dieser vorerst auf den Donnerstag vor dem Flohmarkttermin verlegt. Der Vorverkauf findet am 15. August von 8 bis 16 Uhr in der Touristinformation, Basler Straße 170, statt. Hier können Teilnahmekarten für zehn Euro erworben werden. Zusätzlich zur Teilnahmegebühr ist das Vorzeigen des Ausweises der Person, die am Stand verkaufen wird, erforderlich. Der stellvertretende Kauf einer Teilnahmekarte für eine andere Person ist weiterhin möglich, jedoch ist die Anzahl der Personen, für die man stellvertretend eine Teilnahmekarte erstehen kann, auf eine pro Käufer beschränkt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre können kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung auf dem Kinderareal teilnehmen.