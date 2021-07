Lörrach Funk als Lebensgefühl

Die zieht es während des Konzerts immer zahlreicher von ihren Stühlen: Funk will nun mal getanzt werden, daran ändern auch die obligatorischen Coronamasken wenig. Mehr noch ist Funk ein Lebens(rhythmus)gefühl, wie Ida Nielsen im Song „You Can’t Fake The Funk“ klarstellt – einer der Höhepunkte ihrer Show. Hier darf auch ihr schwarz-goldener Viersaiter sein breites Klangspektrum zum akustischen Sog anschwellen lassen – Ida Nielsen hat den Bass übrigens mit dem deutschen Hersteller Sandberg als Signature-Modell entwickelt.

Nachdem Musiker wie Teile des Publikums ins Schwitzen geraten sind, wechselt die diplomierte E-Bassistin für einen „Sit-Down-Dance“ ans Keyboard. „Something 2 Say“ heißt die ruhige Hip-Hop-Nummer vom 2019er-Album „Time 2 Stop Worrying“, ehe es mit „Disco Dislocation“ abermals in schillernde Funkfahrwasser geht. Nach Ausflügen in Soul, Pop und Hip-Hop streift die Zugabe „Free Ur Mind“ zu guter Letzt den Reggae – und bekommt viel Applaus von den Zuhörern.

Als Support hatte Singer-Songwriterin Teresa Bergman das Publikum auf Touren gebracht. An ihrer Seite Keyboarder Matt Paull, Bassist Tobias Kabiersch und Schlagzeuger Pier Ciaccio. Die Wahl-Berlinerin aus Neuseeland durchpflügt mit facettenreicher Stimme alle Gemütslagen, scattet, experimentiert, verschachtelt folkige Loops und reißt die Zuhörer in einer gut gelaunt-publikumsnahen Performance mit. Auch Corona hat bereits Einzug in ihre Songs gehalten, so im Stück „33, Single and Broke“, in dem sie ihren „Liebes- und Coronakummer“ des vergangenen Jahres verarbeitet.