Lörrach Fusion stärkt die Genossenschaft

Kreditvolumen

„Sehr aktiv war die Bank wiederum im Kreditgeschäft“, berichtete Vorstandsmitglied Ines Niederschuh. Es wurden Kredite in Höhe von 346 Millionen Euro zugesagt – 233 Millionen an Privat- und 113 Millionen Euro an Firmenkunden.

Zum Jahresende wurde ein Kundenkreditvolumen von rund 1,94 Milliarden Euro betreut. Das Kundenanlagevolumen liegt bei rund 1,62 Milliarden Euro.

Der Wertpapierumsatz wird mit 182 Millionen Euro ausgewiesen. Die hauseigene Immobilienabteilung vermittelte 77 Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 23,8 Millionen Euro. Zum Jahresende zählte die Volksbank 45 320 Mitglieder.

Zinsüberschuss

Der Zinsüberschuss ist laut Vorstandsmitglied Kückmann nach wie vor die wichtigste und stärkste Ertragsquelle der Bank. 2021 lag er bei 29,4 Millionen Euro. Das anhaltende Niedrigzinsniveau wirke sich weiterhin belastend aus.

Nach Berücksichtigung eines Ertragssteueraufwandes in Höhe von 4,4 und einer Zuführung von fünf Millionen Euro zum Fonds für allgemeine Bankrisiken verbleibt ein Jahresüberschuss von 2,3 Millionen Euro. Die Vertreterversammlung genehmigte eine Dividende in Höhe von 3,2 Prozent zur Ausschüttung an die Mitglieder – mithin eine Dividendenzahlung von insgesamt 677 000 Euro.

Soziale Verantwortung

Als regionale Bank sei man auch für Vereine und sozialen Institutionen in der Region erreichbar, insbesondere dann, wenn diese für ihr gesellschaftliches Engagement finanzielle Unterstützung benötigen oder vor besonderen finanziellen Anschaffungen stehen. So wurden diese im vergangenen Jahr mit rund 295 000 Euro unterstützt.

Nachhaltigkeit

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde erklärt, dass sich die Bank derzeit mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ in seinen Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales beschäftigt. Ziel eines internen Projekts sei es, die Nachhaltigkeit auf sechs Handlungsfeldern zu verankern. Zusätzlich werde der aktuelle CO2-Fußabdruck ermittelt, und es gebe Maßnahmen hin zu einem klimaneutralen Geschäftsbetrieb.