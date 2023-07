Lörrach Fußgängerzone: Palmstraßen-Aufwertung ist ein echter Kraftakt

Ende dieser Woche sollen nicht nur die Leitungen in der Haagener Straße am Senigallia Platz sowie an der Stichverbindung entlang des Brunnens „Wolkenwaage“ verlegt sein, sondern in diesen Tagen wird bereits die letzte Asphaltschicht aufgetragen. Dann kann der Bus wieder hier verkehren – und der nächste Abschnitt folgen. Denn: Vom Senigallia Platz aus erfolgt über insgesamt zwei Jahre hinweg auch die Umgestaltung der Straßen bis zum Hebelpark, in einem Teilbereich künftig als Fußgängerzone (wir berichteten mehrfach). Der Gemeinderat hatte im Juni 2022 der Auftragsvergabe in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro zugestimmt.

Das ist erledigt

Ein Jahr nach dem Startschuss ist der Neubau des Regenwasserkanals und des Trinkwasserleitungsbaus inklusive der Hausanschlüsse vom Bahnhofplatz bis zum Senigallia Platz abgeschlossen, gleiches gilt für die Kanalarbeiten in der Palmstraße. Derzeit läuft der dritte Abschnitt, also die abschnittweise Neugestaltung des Straßenraums der Palmstraße in Richtung Bahnhofsplatz. Rainer Kropf, Oberbauleitung Kanalbau im Projekt, zeigt hier vor Ort in den offenen Straßenuntergrund. Für den Laien sind unterschiedliche, übereinanderliegende Leitungen zu erkennen. Der Experte erinnert hingegen daran, wie schwierig es ist und war, diese genau ausfindig zu machen und auf ihren aktuellen Betriebszustand hin zu definieren.