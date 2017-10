Lörrach Gänsehautgefühl garantiert

Von Regine Ounas-Kräusel

Lörrach-Haagen. Unter dem Motto „Schlossbergzauber“ begeisterten die Grundschüler der Haagener Schlossbergschule am Freitag ihre fast 800 Zuschauer mit zwei mitreißenden Zirkusvorstellungen. In nur einer Woche hatten sie ihre Kunststücke einstudiert und traten am Freitag zweimal in der vollbesetzten Schlossberghalle auf. Die Zuschauer applaudierten immer wieder stürmisch.

„Eine Woche lang haben junge Artisten aus der ganzen Welt für Sie geübt!“ Mit diesen Worten machte Zirkusdirektor Christoph Eichler das Publikum neugierig. Tatsächlich war erstaunlich, was die Kinder gelernt hatten. So sausten sie zum Beispiel in Rollerskates über die Bühne und überwanden ein Wippbrett. Sie bildeten akrobatische Körperpyramiden, turnten auf Leitern, balancierten auf rollenden Fässern und schwangen sich am Trapez und an Tüchern, die von der Decke hingen, hoch in die Luft. Erstaunlich war, wie ein Mädchen, nur von den Tüchern gehalten, elegant in den Spagat ging.

Mag sein, dass einige Kinder mehr Vorerfahrung aus Sport oder Tanz mitbrachten als andere – ihr Publikum begeisterten sie alle. Hellwach und in rasantem Tempo führten sie ihre Nummern vor. Immer wieder klatschten die Zuschauer im Rhythmus der Begleitmusik und feuerten die Kinder damit an.

Bei der Raubtiernummer sprangen einige Kinder sogar durch einen brennenden Reifen, den der Zirkusdirektor hielt. Auch die Fakire spielten später mit echtem Feuer, wischten mit ihren Händen zum Beispiel durch eine Flamme. Gänsehautgefühl war also garantiert.

Doch auch die poetische Nummer mit den Riesenseifenblasen und die lustigen Clowns gefielen . Spannend wurde es nochmals zum Schluss, als die Zauberer ihre magische Kiste, in der ein Mädchen saß, mit Schwertern traktierten.

Einstudiert hatten die Kinder ihr Programm mit einigen Lehrern und Eltern und den Zirkuspädagogen Christoph Eichler und Dirk Maibauer vom Projekt „Mixtura Unica“ (wir berichteten). Eichler dankte zum Schluss allen Eltern, die dafür extra Urlaub genommen hatten. Außerdem dankte er dem Förderverein und dem Elternbeirat, die die Zuschauer bewirteten und die bei der Vorbereitung geholfen hatten.

„Die Kinder sind in dieser Woche enorm gewachsen“, freute sich Rektorin Silvia Burger. Zufrieden stellte sie fest, dass für beide Vorstellungen jeweils 300 bis 400 Eintrittskarten verkauft worden waren.