Zum Brand einer Gartenhütte im Gewann „Lichse“ wurden die Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 23.30 Uhr gerufen. Die Wehr war mit 35 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Hütte wurde vollkommen zerstört, verletzt wurde niemand, so die Polizei. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.