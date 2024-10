Ein Feuer bei den Schrebergärten im Unteren Lichsenweg wurde der Feuerwehr am Montag gegen 4.25 Uhr mitgeteilt. Vor Ort brannte ein Brennholzstapel, dessen Flammen bereits auf eine angrenzende Gartenhütte übergriffen. Bevor diese vollends in Brand geriet, konnte sie von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 bis 10 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621 / 176-0 rund um die Uhr erreichbar. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Streifen der Polizei verstärkt präsent sind. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein. Wer etwas Verdächtiges sieht oder hört, sollte nicht zögern und unverzüglich die 110 wählen.