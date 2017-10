Lörrach Gas und Strom: Probleme  hängen zusammen

Lörrach (sus). Der Gasaustritt in der Schillerstraße am Samstag steht in direkter Verbindung mit dem weitreichenden Stromausfall von Freitagnachmittag (wir berichteten). Das erklärte der Energieversorger Badenova am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. Der Schaden des Gaslecks wurde am Montagvormittag von der Badenova identifiziert und bereits repariert.

Die Ursache: Der Erdgasanschluss im Haus Schillerstraße 2 wurde im Jahr 2009 verlegt. Bei diesen Erdarbeiten sei ein Stromkabel beschädigt worden, erklärten Badenova und die ED Netze. Aufgrund des defekten Kabels kam es am Freitag – acht Jahre später – durch einen Kurzschluss zum Stromausfall in Teilen der Lörracher Kernstadt. Der Kurzschluss beschädigte offenbar wiederum die Gasleitung in der Schillerstraße.

Daraufhin kam es am Samstag zum Gasaustritt und der Evakuierung von Häusern sowie der Sperrung des Bahnübergangs Schillerstraße.

Die Badenova habe ihren Teil der Reparaturarbeiten bereits abgeschlossen, erklärte Pressesprecherin Yvonne Schweickhardt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Bahnübergang Schillerstraße bleibt bis auf Weiteres gesperrt, der S-Bahn-Verkehr ist durch diese Sperrung jedoch nicht eingeschränkt.