Lörrach Gastronomen mit Leib und Seele

Gasthof und Metzgerei

„Wir sind keine Lörracher, wir sind beide Stettener“, betonten die Goldenen Eheleute übereinstimmend. Dieter Philipp wurde im Gasthof „Wiesentäler Hof“ geboren, den er in dritter Generation von 1983 an geleitet hat. Schon 1977 hatte das Ehepaar Philipp die damals an den Gasthof angeschlossene Metzgerei übernommen. Corona macht einen doppelten Strich durch die Lebensplanung. Zum einen blieben zwangsweise die Gäste aus und dann infizierte sich Dieter Philipp selber schwer mit dem Virus. So habe man schweren Herzens im Jahr 2022 den Betrieb geschlossen.

Beim Haareschneiden

Karin Philipp ist gelernte Friseurin. In einem Salon in Stetten hat sie ihr Handwerk gelernt. Eines Tages im Jahr 1971, sie war noch in der Lehre, kam ihr späterer Ehemann als Kunde in den Salon. Die junge Frau sei dem gelernten Metzger sofort ins Auge gefallen – mehr war zunächst nicht.