Lörrach: Gaymann zeichnet und signiert

Der Cartoonist skizziert und zeichnet live, während sein Duo-Partner, Musik-Kabarettist Brustmann, ihn und sich an der Zither begleitend, singend kabarettistische Töne anschlägt. Der Kartenvorverkauf im Dreiländermuseum hat begonnen, es gibt freie Plätze.

Musikalisch und zeichnerischer Dialog

Brustmann und Gaymann lassen die Hühner tanzen. Musik-Kabarettist und Cartoonist werfen sich musikalisch und zeichnerisch die Bälle zu und lassen das Publikum an ihrem humorvollen Dialog teilhaben, heißt es. Was Brustmann gesanglich und mit der Zither an Können und Witz präsentiert, spiegelt Gaymann mit Zeichnungen, die spontan auf der Staffelei entstehen und zu bestaunen sind. Die Karten für das Abendprogramm können im Museum zu den Öffnungszeiten erworben werden, der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Sofern Restkarten vorhanden sind, gibt es auch eine Abendkasse. Nach dem Programm bieten beide Künstler den Besuchern eine Signiergelegenheit. Gaymann bietet diese Möglichkeit bereits von 16 bis 17 Uhr in der Ausstellung „Typisch Dreiland!“ im Dreiländermuseum.