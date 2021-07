Lörrach Geballte Power zur Festival-Eröffnung

Die Gäste im mit etwa 160 Besuchern nahezu ausverkauften Burghof wiederum waren nur zu bereit, sich auf die Einladung einzulassen, die die Sängerin ihnen mit einem herzlichen „Welcome Back to the Feel-Good-Times“ entgegenschickte: Begeisterter Applaus und Jubel vom ersten Stück an, Standing Ovations am Ende – und zwischendurch die ein oder andere, die es vorschriftsmäßig am Platz natürlich tanzender Weise vom Sitz riss.

Gleich zu Beginn betont die Sängerin ihre besondere Verbindung zu Deutschland. Und gibt damit auch einen kleinen Einblick in ihren Werdegang, der sie – trotz, oder gerade wegen ihrer familiären „Vorbelastung“ als Tochter der legendären Jazzikone Nina Simone – keineswegs direkt in die Musik führte: Als Angehörige der U.S. Air Force war sie mehrere Jahre in Frankfurt am Main stationiert – und eben hier war es denn auch, wo sie – in einer Bar, über einem Glas Rotwein, wie sie erzählt – ihre Liebe zum Singen wieder entdeckte und damit die Verbindung zu sich selbst.

Nach zwei Jahrzehnten als Musical- und Backgroundsängerin veröffentlichte sie erst 2014, im Alter von über 50 Jahren, als Spätberufene ihr erstes von mittlerweile drei Soloalben.

In ihrem Konzert präsentiert sie nun einen Querschnitt aus ihrem bisherigen Schaffen als Solokünstlerin. Darunter sind etliche ruhige Balladen und nach innen gekehrte Stücke.

„In need of Love“ zum Beispiel, das Titelstück ihres dritten Albums, Das mit warmem Timbre vorgetragene „Ghost“ vom selben Album. Oder der Titel „Legacy“ (Vermächtnis), mit dem Tochter Lisa das Andenken ihrer Mutter Nina ehrt.

Ihre wahre Stärke indes sind die Power-Nummern, bei denen Lisa Simone über den vorwärtstreibenden, funkigen Rhythmus ihrer Band soult, swingt und singt. „The Reckoning“ zählt zu diesen temporeichen Stücken, „Remember to remember“ oder „Unconditionally“.

In ihrer mitreißend lebendige Performance geht Lisa Simone in direkten Kontakt mit dem Publikum, animiert zum Mitklatschen, Mittanzen und Mitsingen – und so kommt’s dass sich die Besucher unter Ägide der Sängerin zum Ad-hoc-Acapella-Chor formieren und sich selbst und einander gegenseitig ein begeistertes „You are wonderful – yes you’re wonderful“ entgegenschmettern.

Am Ende eines langen Konzertabends sind Künstlerin und Publikum sich einig: „It’s been an absolute pleasure“ – Es war eine absolutes Vergnügen