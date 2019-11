Lörrach Gedenken an die Opfer

Haagen

In Haagen beginnt die Totengedenkfeier um 11.15 Uhr in der Friedhofskapelle. Pfarrer Ivo Bäder-Butschle und Gerd Turowski vom VdK halten Gedenkansprachen. Die Bläsergruppe aus Haagen begleitet die Gedenkfeier. Im Anschluss Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Hauingen

In Hauingen findet um 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der evangelischen Nikolaus-Kirche statt. Um 11 Uhr beginnt am Ehrenmal der Gefallenen die Totengedenkfeier. Pfarrerin Martina Schüßler und Ortsvorsteher Günter Schlecht halten die Gedenkansprachen. Der Musikverein Hauingen und der Männergesangverein Hauingen begleiten die Gedenkfeier musikalisch. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal (bei Regen in der Friedhofskapelle).

Tumringen

Für Tumringen findet um 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kirche Rötteln mit einer Predigt von Pfarrer Ivo Bäder-Butschle und musikalischer Gestaltung durch den Gesangverein Tumringen statt. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal mit einer Gedenkansprache von Stadtrat Matthias Lindemer.

Im ganzen Stadtgebiet und in den Ortsteilen sind alle Einwohner eingeladen, ab 18 Uhr Gedächtniskerzen für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in den Fenstern anzuzünden.