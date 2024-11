Lörrach: Gedenken an die Zerstörung der Lörracher Synagoge

Zeichen setzen

Ein Jahr nach dem Hamas-Angriff auf Israel soll die Gedenkfeier am 9. November nicht nur an die Zerstörung der Synagogen in Deutschland in 1938 erinnern, sondern ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus setzen: alle Bürger sind eingeladen, sich anzuschließen und zu zeigen, dass Antisemitismus heute keinen Platz in der Lörracher Stadtgesellschaft hat.

Die Gedenkfeier beginnt um 18.30 Uhr an der Synagogengasse (am Neuen Marktplatz) mit einer Ansprache von Oberbürgermeister Jörg Lutz und mit Gebeten von Landesrabbiner Moshe Flomenmann und dem Sprecher der Gruppe Abraham, Pfarrer Doktor Michael Hoffmann, teilt die Stadt mit. An der Gedenkstele in der Teichstraße werden die entzündeten Kerzen zum stillen Gedenken abgelegt. Die Stele erinnert an die am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportierten Lörracher Juden. Zwei Musiker des Akkordeon-Ensembles Collage werden die Gedenkfeier mit musikalischen Einlagen begleiten.