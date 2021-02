Lörrach Geduld wird mit Hitparade belohnt

Martin Strittmatter von der Hausleitung wettete dagegen und versprach: „Wenn Ihr es schafft, komme ich nach der Pandemie für eine Stunde in jedes Haus mit einer stimmungsvollen Hitparade – und im roten Glitzerjacket.“ Das war für die Senioren, denen die sonst den Alltag bereichernden Projekte arg fehlen, ein großer Ansporn. Schmieder: „Die Bewohnerinnen waren mit Volldampf bei der Sache.“ Tagelang sei das Häkeln „das Gesprächsthema im Haus“ gewesen.

Doch auch ein Mann beteiligte sich: Werner Bauer wird in vier Wochen 90 Jahre alt, dennoch hatte er „großen Spaß“ daran, mitzuhäkeln. „Dass ich als Hobby handgestickte Künstlerkarten fertige, war ein Vorteil für mich“, sagte Bauer.

Mit der Zeit zog die Aktion laut Schmieder allerdings „immer weitere Kreise“. Auch in weiteren Häusern des Altenwerks häkelten ihre Kolleginnen und Bewohnerinnen fleißig, ganze Familien und sogar Freunde von Freunden füllten ein Körbchen mit Geduldsfaden nach dem anderen.

Die angepeilte Länge wurde so am Ende deutlich übertroffen. Martin Strittmatter hatte darum bereits sein rotes Glitzerjacket angezogen, als er am Dienstagmittag zum Karl-Herbster-Platz kam, um den 5500 Meter langen Geduldsfaden zu bestaunen. „Das ist wirklich eine tolle Aktion“, lobte Strittmatter. „Sie zeigt, dass ältere Menschen viel Geduld haben, die nun hoffentlich bald auch belohnt wird.“

Bis der Wettgewinn eingelöst werden kann, benötigen die Senioren indes noch einmal Geduld. Schließlich soll die Hitparade nicht unter der Corona-Pandemie leiden, sondern ein Fest ohne Abstandsregeln werden. Die Nummer eins ist dabei laut Strittmatter bereits gesetzt: „Weiße Rosen aus Athen.“ Der Geduldsfaden wird nun laut Schmieder zu einem großen Wandteppich weiterverarbeitet, der so immer an „die schöne Aktion“ erinnern soll. Vermutlich reiche die Menge an Fäden sogar für zwei Teppiche.