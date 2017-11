Lörrach Gegen den bundesweiten Rechtsruck

Von Martina Proprenter

aute und leise Zeichen wurden beim Festival am Samstag im Alten Wasserwerk gegen Faschismus und Diskriminierung gesetzt. Nach fünfmal Punk und Ska setzten die Veranstalter erstmals auf eine reine Hip-Hop-Headline. Nicht nur die Unterhaltung mit regionalen und internationalen Künstlern stand im Vordergrund, auch Informationen über rechte Umtriebe in der Region wurden geteilt.

Alternativen anbieten

Das Alte Wasserwerk, ein Treffpunkt für Jugendliche, bietet den Rahmen für das Festival. Da sich auch viele Jugendliche in der Region von den Rechten angezogen fühlen, wollen die Organisatoren ein Angebot mit klarem Standpunkt anbieten. So heißt es auf der Festival-Homepage: „Kein Faschismus, kein Rassismus und kein Sexismus! Schreib’s dir hinter die Ohren oder bleib daheim!“ Etwa 200 Festivalbesucher waren gekommen, ähnlich viele wie im Vorjahr. Eigentlich hatte Adrian Weinhart von der Organisationscrew mit einem größeren Andrang gerechnet, da Hip-Hop mehr Besucher anziehe als Punk und Ska. Doch in Weil am Rhein gab es am gleichen Abend ebenfalls Hip-Hop zu hören.

Crew organisiert seit sechs Jahren

Bereits zum sechsten Mal, immer Ende November, hat eine Gruppe aus der Region das Straight Ahead Festival organisiert. Etwa 20 Mitglieder aus dem Dreiländereck beteiligen sich an der Organisation. Namen sucht man auf der Homepage aber vergebens, auch fotografiert werden möchten die Mitglieder nicht, wie die meisten Festivalbesucher auch. Aus gutem Grund, denn das deutliche Zeichen gegen Faschismus und Diskriminierung kommt nicht bei allen gut an. „Man braucht nicht die Illusion haben, dass der bundesweite Trend vorm Landkreis Lörrach halt macht“, sagt Weinhart.

Als es vor sechs Jahren vermehrt zu Bedrohungen und Gewalttaten wie etwa ein Angriff auf das Café Irrlicht in Schopfheim oder den Christopher Street Day in Lörrach gab, wollten die Musikbegeisterten „klare Kante“ zeigen. Der Erlös des Festivals fließt in Gruppierungen, die sich gegen Faschismus und Rassismus engagieren.

Lauter Protest

Inhaltlich stellten sich auch die Musiker deutlich gegen Diskriminierungen jeder Art. Etwa „Batras“ aus Avignon, der aber auch noch ein anderes Feindbild ausmachte und verarbeitete. Für seine musikalische Kritik an der Staatsmacht bekam er viel Applaus vom Publikum.

Mit Eloquenz und Kommentaren zum Zeitgeschehen unterhielten die Rostocker „Waving the guns“. Gegen rassistische Propaganda und gezielte Manipulation durch Medien richtete sich die Berner „Chaostruppe“.

Dass Hip Hop mit Botschaft nicht nur international vertreten sondern auch im Lokalen zu finden ist, zeigten „Thomas Damager“ aus Rheinfelden und der Lörracher „Tamino“.

Leiser Protest

Diese „klare Kante“ zieht sich durchs ganze Festival, nicht nur bei den Besuchern, die mit Refugees-Welcome-Taschen oder Buttons deutlich ihre Ansichten zeigen. Niederschwellig vermitteln auch die Organisatoren ihr Anliegen. Statt Pfandmarken gibt es „United agains facism“-Buttons, mit der Hoffnung, dass nicht alle wieder abgegeben werden, so neben der Botschaft auch Spenden bei den Festivalveranstaltern ankommen.

Eine Chronik über rechte Umtriebe in der Region hat das offene Antifa-Treffen Schopfheim ausgelegt und verkaufte zudem Lose, um ihre Aktionen zu finanzieren. Ein Blick in die Auflistung bestätigt Weinharts Aussagen, so wurden etwa das Café Irrlicht in Schopfheim und das Nellie Nashorn in Lörrach vergangenen September Ziel rechtsradikaler Schmierereien, im August brannte es an einer Unterkunft in Weil, in der Geflüchtete wohnen, im Mai gründete sich, ebenfalls in Weil, der Kreisverband der „die Rechte“. Die Chronik reicht bis 2008 zurück.