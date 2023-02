Lörrach Gegen die Ampel geprallt

Lörrach. Beim Abbiegen von der Schwarzwaldstraße in die Bahnhofstraße erschrak am Sonntag gegen 22.30 Uhr eine Autofahrerin, weil ein Radfahrer die Fußgängerfurt querte. Die 29-jährige überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einer Fußgängerampel, so die Angaben der Polizei. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ampel wurde stark beschädigt, zur Absicherung der Verkehrssituation wurde der Werkhof verständigt.