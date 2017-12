Lörrach Gegen Kinderarbeit

Lörrach. „Segen bringen - Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“ lautet das Motto der bundesweiten Sternsinger-Aktion 2018. Auch in der Pfarrei St. Fridolin in Lörrach-Stetten werden die Sternsinger unterwegs sein, um Menschen singend den Segen zu bringen und um Spendenfür Kinder in Not zu bitten.

Für das große Gebiet, das sich vom Salzert über Stetten Dorf, Stetten Süd und Neumatt bis auf den Tüllinger Berg erstreckt, werden an den fünf Tagen vom 3. bis 7. Januar viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene benötigt - als Könige, Sternträger, Begleiter, Organisatoren, Köche oder sonstige Helfer.

Für alle Interessierten findet am kommenden Dienstag, 19. Dezember, 18 Uhr, im Kolpingkeller (links neben dem Treppenaufgang zur Kirche) ein Schnuppertreffen statt.

Informationen unter Telefon 07621/47586 und unter 07621/43009.