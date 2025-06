Ein Auto ist am Donnerstag gegen 10.10 Uhr gegen die Polleranlage am Senser Platz gefahren. Der 83-jährige Fahrer befuhr die Straße „Senser Platz“ in Richtung Grabenstraße und sei mit einer überhöhten Geschwindigkeit gegen die dortige Polleranlage gefahren. Der Mann sei leicht verletzt worden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird laut Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an der Polleranlage kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.