Lörrach: Gegen zu hohe Steuern

Für Härtefallregelung

Die Freien Wähler fordern eine Härtefallregelung für Grund- und Hausbesitzer, die durch die Reform ab 2025 unverhältnismäßig hohe Steuern zahlen müssen. Außerdem fordern sie, dass die Grundsteuerreform in Lörrach kostenneutral durchgeführt wird: dass die Stadt also nach der Reform von ihren Bürgern in der Summe genauso viel Grundsteuern einnimmt wie vorher, aber nicht mehr. Dies sei von der Landesregierung, aber auch vom Oberbürgermeister so versprochen worden und solle nun so umgesetzt werden, heißt es in der Stellungnahme.

In die bis Ende 2024 gültige Berechnung der Grundsteuer werden jeweils das Grundstück und vorhandene Gebäude einbezogen. Das Verfassungsgericht hat jedoch entschieden, dass diese Berechnungsmethode verfassungswidrig ist, weil der veraltete Einheitswert von 1964 die Basis ist. Daher greift ab 2025 die Grundsteuerreform. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer dann nur noch auf Grundlage von Grundstücksgröße und Bodenrichtwert berechnet, ob und wie das Grundstück bebaut ist, spielt so gut wie keine Rolle mehr, heißt es weiter.