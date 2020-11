Lörrach Geht’s über Lörrach nach Berlin?

Stöcker hat sich nach eigener Aussage „wirklich sehr gefreut“, als die Narren sie für das Amt angefragt haben. Denn die ehemalige Geschäftsführerin der heutigen Wirtschaftsförderung Lörrach, ist seit 21 Jahren „vom Fasnachtsvirus infiziert“. Damals zog Stöcker nach Lörrach und zwar ausgerechnet in die unmittelbare Nachbarschaft von Jörg Roßkopf. Zudem befand sich der Proberaum der Guggemusik 53 in der Nähe: „Wir wurden zeitweise fünfmal pro Woche mit Guggemusik beschallt, das muss man dann einfach mögen“, erklärte Stöcker, die zunächst Passivmitglied der Gilde wurde und später in den Förderverein wechselte.

Synergien nutzen

Für das Amt der Protektorin sei sie durch ihre Tätigkeit als Bürgermeisterin besonders geeignet, weil sie beispielsweise bereits Erfahrungen mit Sicherheitskonzepten habe und beim Thema Corona-Verordnung immer auf dem aktuellen Stand sei, machte sie in ihrer Antrittsrede augenzwinkernd deutlich. „Da in Rheinfelden nur ein kleiner Hauch von Fasnacht stattfindet, konnte man mich buchen“, sagte Stöcker, bevor sie das Zepter von ihrem Vorgänger Matthias Zeller überreicht bekam.

Narren-Gottesdienst erlaubt

In der Lerchenstadt plant zumindest die Narrengilde hingegen mehr als nur einen Hauch der fünften Jahreszeit. Dazu gehört ein Narren-Gottesdienst mit Schutzkonzept am Fasnachtssonntag auf dem Marktplatz, der selbst nach der aktuellen Corona-Verordnung laut Roßkopf derzeit erlaubt wäre.

Schnitzelbängg im Kino

Außerdem sind zwei Schnitzelbängg im Cineplex Kino am 29. und 31. Januar geplant. Hierfür wurden jeweils drei Säle angemietet, in die insgesamt 180 Besucher dürfen. Die Karten zu je fünf Euro können seit Mittwochmorgen über die Homepage www.cineplex.de erworben werden. Allein in den ersten drei Stunden wurden laut Roßkopf bereits 60 Stück verkauft. Im Falle einer coronabedingten Absage werden die Kosten zurückerstattet.

Ideen in der Schublade

Dazu hat die Narrengilde „noch die ein oder andere Idee in der Schublade“, wie der Obergildenmeister berichtete, falls die Corona-Verordnung bis zur heißen Phase gelockert werden sollte. Indes stellte er klar: „Wir machen nichts, was irgendjemand gefährden könnte.“

Narrenbaumstellen ohne Publikum

Darum soll das Narrenbaumstellen dieses Mal ohne Publikum oder vorherige öffentliche Ankündigung stattfinden. Doch ganz auf den Baum möchten die Narren genau so wenig verzichten wie auf eine Plakette für die kommende Fasnachtssaison. Der Entwurf stammt in diesem Jahr von Annalena Funk und Sebastian Richardon. Er zeigt die Symboltiere der Lörracher Fasnacht mit Masken sowie einem Coronavirus-Luftballon und Klopapier sowie die Losung. „Als Gilde und Zunft sich Anfang des vergangenen Sommers auf die Losung geeinigt haben, haben wir im Traum nicht daran gedacht, wie treffend wir mit dieser liegen. Kein Schnägge-Essen, kein Zunftabend, kein Dällerschlägg, kein Umzug, keine Gugge-Explosion, keine Rotssupe, aber Maskenball, das geht“, kommentiere Andreas Glattacker.

Plaketten vorbestellen

Neben 2500 bereits georderten Exemplaren für die Cliquen kann die Plakette in den kommenden vier Wochen von allen Interessenten vorbestellt werden – per E-Mail an info@narrengilde-loerrach.de oder bei der Touristinformation unter Tel. 07621/415 120. Plaketten gibt es für acht Euro in Kupfer, 15 Euro in Silber und für 25 Euro in Gold. Zudem werden laut Roßkopf auch Hygienemasken aus Stoff mit Filter und dem bunten Aufdruck der Plakette 2021 für fünf Euro erhältlich sein.

Grüesswort von Oberzunftmeister Andreas Glattacker bei Youtube