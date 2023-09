Lörrach Geklautes Auto geschrottet

Ein Zeuge meldete am Montag gegen 5.30 Uhr mehrere Jugendliche, welche an der Straße „Beim Haagensteg“ bei einer Bar ein Feuer entzündet hätten. Beim Nachsehen konnte eine brennende Holzkiste, welche wohl als Tisch diente, festgestellt werden, sowie auf dem Parkplatz ein beschädigter VW Lupo. Nach Sachlage kollidierte der Fahrer beim Rückwärtsfahren mit einem Baum. An dem Wagen dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW Lupo in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Neudorfer Straße aus einer Tiefgarage entwendet wurde.